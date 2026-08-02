I Matia Bazar incantano il pubblico di Brugnato

Un’altra serata di grande partecipazione ieri sera al Brugnato 5Terre Outlet Village per il quarto appuntamento delle Summer Nights – Radio Subasio Music Club. Protagonista la storica band dei “Matia Bazar”, che ha conquistato il pubblico con un coinvolgente concerto unplugged ripercorrendo i grandi successi della loro carriera, secondo la formula del contest ospitato nella piazza centrale dell’outlet. L’esibizione è stata accompagnata da un’intervista sul palco, tra aneddoti, ricordi e curiosità, davanti a una platea numerosissima. Un evento che ha unito musica dal vivo e intrattenimento, regalando ai presenti un’altra serata di grande emozione e partecipazione.

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