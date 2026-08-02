COMMENTA
CONDIVIDI

I Matia Bazar incantano il pubblico di Brugnato

I Matia Bazar incantano il pubblico di Brugnato

Matia Bazar al Brugnato Outlet Village

Un’altra serata di grande partecipazione ieri sera al Brugnato 5Terre Outlet Village per il quarto appuntamento delle Summer Nights – Radio Subasio Music Club. Protagonista la storica band dei “Matia Bazar”, che ha conquistato il pubblico con un coinvolgente concerto unplugged ripercorrendo i grandi successi della loro carriera, secondo la formula del contest ospitato nella piazza centrale dell’outlet. L’esibizione è stata accompagnata da un’intervista sul palco, tra aneddoti, ricordi e curiosità, davanti a una platea numerosissima. Un evento che ha unito musica dal vivo e intrattenimento, regalando ai presenti un’altra serata di grande emozione e partecipazione.

The post I Matia Bazar incantano il pubblico di Brugnato appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com