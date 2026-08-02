I segreti del Santuario dei Cetacei protagonisti a Laigueglia

Laigueglia. Un viaggio affascinante alla scoperta della vita marina che popola le acque del nostro mare: lunedì 4 agosto, alle ore 21.30, Terrazza Giuliano di Laigueglia ospiterà la serata divulgativa intitolata “I delfini del Ponente Ligure”.
L’evento, organizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Laigueglia, vedrà la partecipazione straordinaria dei ricercatori dell’associazione Delfini del Ponente APS. Attraverso un ricco patrimonio di immagini, video inediti e racconti di campo, gli esperti guideranno il pubblico alla conoscenza diretta dei cetacei che abitano quotidianamente il tratto di mare antistante le nostre coste, cuore pulsante del Santuario Pelagos.