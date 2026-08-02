Indice di sportività 2026, la Spezia perde posizioni ma rimane in zona metà classifica

Anche quest’anno la Spezia rimane grosso modo al centro della classifica dell’indice di sportività della vita, perdendo però nove posizioni rispetto all’anno scorso. Secondo l’annuale indagine redatta dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”, la provincia dell’estremo levante ligure passa infatti dal cinquantesimo al cinquantanovesimo posto. A “vincere” la classifica di questa ventesima edizione è la città di Milano con 1000 punti, spodestando Trento al fotofinish, protagonista storica della classifica, che quest’anno ha conquistato 994.5 punti.

Per la Spezia 202.4 punti, terzo posto tra le province liguri, dietro alla città metropolitana di Genova con 478.2 punti che lascia la fascia alta della classifica e si posiziona dodicesima, e Savona che ottiene 266.8 punti, rimanendo quarantacinquesima anche quest’anno. Il miglior risultato degli sport individuali della provincia spezzina arriva dal mare: per quel che riguarda gli sport acquatici si posizionano al venticinquesimo posto con 204.1 punti. Per quanto riguarda invece l’indice relativo alle strutture sportive, i dati che soddisfano maggiormente Spezia sono legati ai dirigenti tecnici e ufficiali di gara presenti nella classifica al ventitresimo posto con 706.2 punti, mentre i migliori posizionamenti sportivi del nostro territorio sono legati all’indice sport e società dove la voce sport turismo-natura (l’outdoor insomma) ottiene 243,6 punti e i media che trattano delle attività di movimento conquistano 188.7 punti, posizionandosi entrambi in ventiduesima posizione.

I punti di debolezza presentati nell’indice si focalizzano principalmente sugli sport individuali, in particolare i motori che si posizionano in novantaduesima con 37.5 punti ma la posizione peggiore è legata alla formazione per lo sport: la graduatoria dice novantasettesimo posto su centosette con 157.1 punti. Per risalire la classifica il territorio spezzino dovrà puntare su un lavoro di miglioramento delle infrastrutture, peraltro obiettivamente già cominciato in questi anni: serve ammodernare gli spazi esistenti e costruire nuovi impianti per colmare il divario con le province del Nord Italia, ma anche occorre aumentare la capacità di attrarre manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale, con l’obiettivo di rendere lo sport nel nostro territorio un motore di crescita e benessere sociale per l’intera comunità.