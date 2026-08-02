La Lega in consiglio comunale a Genova appoggia la proposta Valditara contro il burqa a scuola

Genova. I consiglieri comunali della Lega Paola Bordilli, capogruppo, e Alessio Bevilacqua commentano con soddisfazione l’annuncio ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di voler presentare un emendamento al ddl Sicurezza per vietare il burqa a scuola e introdurre corsi di italiano per i genitori stranieri: “L’annuncio va esattamente nella direzione che come Lega sosteniamo con forza anche sul nostro territorio”.

“Il burqa e il niqab non sono scelte culturali – sostengono – ma veri e propri simboli di sottomissione e di annullamento della dignità della donna, come ho avuto modo di affermare anche in consiglio comunale, scatenando dai banchi della sinistra perfino l’evocazione di piazzale Loreto – ricorda Bordilli – consentire l’ingresso nelle nostre aule a volto coperto significa scambiare l’integrazione con un finto multiculturalismo che calpesta la Costituzione, i diritti fondamentali e la parità di genere”.

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