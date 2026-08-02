La Spezia accende la notte del Palio: “Kamakama” porta la grande house music a Calata Paita

E’ ormai arrivato il momento della grande festa. Questa sera, domenica 2 agosto, nel cuore delle celebrazioni per la 101ª edizione del Palio del Golfo, Calata Paita si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per il grande evento firmato Kamakama, storico marchio italiano della House Music e punto di riferimento della club culture nazionale. Dalle 18 alle 2 di notte una lunga serata di musica e spettacolo a ingresso gratuito, pensata per coinvolgere cittadini, appassionati e visitatori in una delle notti più attese dell’estate spezzina.

Da oltre trent’anni Kamakama rappresenta una delle realtà più autorevoli della scena elettronica italiana, grazie a una proposta artistica sempre attenta alla qualità, alla ricerca musicale e alla valorizzazione dei grandi protagonisti della House internazionale. Un’identità costruita nel tempo attraverso eventi capaci di unire musica, territorio e cultura del divertimento. Per celebrare la città della Spezia e la sua manifestazione simbolo, il brand ha scelto di regalare alla città un appuntamento speciale, trasformando la calata in una sorta di grande club affacciato sul Golfo dei Poeti.

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