“La Spezia e il caldo”, 434 risposte al questionario: cresce la richiesta di verde e spazi ombreggiati

Il caldo estremo condiziona sempre di più la vita quotidiana degli spezzini. È quanto emerge dal questionario “La Spezia e il caldo”, promosso dalla consigliera comunale Giorgia Lombardi per raccogliere le esperienze dirette dei cittadini durante le ondate di calore. L’indagine ha raccolto 434 risposte e restituisce il quadro di una città in cui le alte temperature vengono percepite come un problema sempre più strutturale per la vivibilità urbana.

Il 97,9% dei partecipanti afferma di aver percepito un aumento delle temperature negli ultimi anni. Un dato che si traduce in cambiamenti concreti nelle abitudini: il 77,5% degli intervistati dichiara di evitare spesso o sempre di uscire nelle ore centrali della giornata, mentre il 93,1% ha rinunciato almeno una volta a passeggiate, attività fisica o alla frequentazione degli spazi pubblici a causa del caldo.

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