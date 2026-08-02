Lavagna: misterioso incidente; auto distrutta, occupanti svaniti nel nulla

Misterioso e preoccupante incidente tra Lavagna e Sestri Levante, lungo la via Aurelia. Un’auto di grossa cilindrata si è schiantata contro un muro poco prima delle 6. Non ci sarebbe nessun testimone. Il fatto misterioso consiste nel fatto che a bordo non c’era nessuno. E nessuno ha chiesto l’intervento del 118. Il conducente si è dileguato nel nulla. Era ferito? Era ubriaco e voleva sottrarsi ai test? Un lettore racconta che a visionare il veicolo c’erano tre pattuglie di carabinieri. Probabilmente avranno controllato se a bordo vi fossero elementi sospetti. Certamente le indagini mirano a capire a chi appartiene l’auto e se fosse stata rubata o meno. Poi la visione dei filmati delle telecamere potrebbero avere fissato chi era a bordo al veicolo ed è fuggito. Evidentemente un incidente autonomo con conducente ed eventuali viaggiatori miracolosamente illesi o feriti in modo lieve e dileguatisi.

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