Meteo, il caldo non dà tregua: temperature sopra la media e nuvolosità diffusa su tutta la Liguria

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 2 agosto, di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso nelle zone interne, mentre degli addensamenti di stampo marittimo potranno interessare la fascia costiera. Successivamente, nel corso della mattinata il cielo diverrà sereno o poco nuvoloso sull’intera regione. Dal primo pomeriggio, è previsto un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne; in tale contesto, nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci o brevi temporali su Alpi Liguri ed Appennino orientale. Invece, delle velature, in un contesto stabile, transiteranno sul resto del territorio regionale. Infine, in serata torneranno condizioni di stabilità ovunque, con nubi alte in transito.

Venti

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