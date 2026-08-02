Liguria. Il meteo in Liguria anche nelle prossime ore è influenzato dal promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale che continua a dominare la scena sul Mediterraneo centro-occidentale. Pertanto, anche nei prossimi giorni, ci attendono condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature superiori alle medie climatologiche sia di giorno che di notte. Le previsioni del centro meteo Limet.
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Meteo Liguria, sole e caldo record: nel pomeriggio possibili nubi e temporali ma solo sui rilievi