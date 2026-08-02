Porto Venere trionfa nei senior, l’equipaggio: “Una vittoria che mancava da cinqutant’anni, abbiamo avuto qualcosa in più”

A sorpresa hanno vinto Matteo Turano, Nicolò Pucci, Giuseppe Liberatore, Francesco Bella timonati Emma Godani e allenati da Giuseppe Iaccarino, Daniele Zampieri e Valerio Pinton. Porto Venere trionfa nella gara senior. Dall’equipaggio il primo commento: “Lo dedico alla mia famiglia, questa vittoria mancava da quasi cinquant’anni”.

Nicolò Pucci, secondo remo: “Il merito è tutta la borgata, non potevamo non dare il massimo. Dedico questa vittoria anche a Liberatore, un eroe. La nostra timoniera ha sopportato tutti i nostri allenamenti”. Il primo remo Giuseppe Liberatore: “Ho chiuso un cerchio, lo dedico a tutta la mia famiglia, all’equipaggio e a tutti gli amici che mi sono stati vicini in questi anni. Ho pensato solo a questo giorno”. Il capoborgata: “Se non muoio oggi, non muoio più. Mi hanno dato la gioia più grande della mia vita”. L’allenatore Daniele Zampieri ha aggiunto: “Il Porto Venere oggi ha avuto qualcosa in più, abbiamo combattuto contro dei grandi equipaggi, però oggi noi abbiamo scritto la storia”.

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