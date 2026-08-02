Santo Stefano e Carrodano ospitano due date del Festival Paganiniano dedicate a Beethoven e Morricone

Entra nel vivo il Festival Paganiniano con due concerti consecutivi, entrambi con inizio alle 21, offrendo un percorso che unisce il classicismo di Ludwig van Beethoven alle celebri pagine cinematografiche di Ennio Morricone.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 4 agosto a Santo Stefano Magra, in piazza della Pace, dove il duo composto da Pier Domenico Sommati al violino e Guido Bottaro al pianoforte presenterà un programma cameristico interamente dedicato alle Sonate di Beethoven; la scaletta prevede l’esecuzione della Sonata n. 7 in do minore (Op. 30 n. 2), della Sonata n. 8 in sol maggiore (Op. 30 n. 3) e della Sonata n. 9 “A Kreutzer”. I due musicisti vantano una lunga collaborazione: Sommati è spalla dei secondi violini dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, mentre Bottaro si è formato tra il conservatorio genovese e l’École Normale “Alfred Cortot” di Parigi.

Il giorno successivo, mercoledì 5 agosto, il festival si sposterà in piazza Santa Felicita a Carrodano per il progetto “Ecstasy of Music”, un tributo alle colonne sonore di Ennio Morricone eseguito dall’Ensemble Opera Viwa. La formazione, che unisce strumentisti attivi in prestigiose orchestre tra cui il Teatro alla Scala e l’Orchestra della Svizzera Italiana, si presenterà in quintetto con la partecipazione del soprano Silvia Martinelli. Il programma proporrà gli arrangiamenti originali curati da Francesco Oliveto sui temi di celebri pellicole, tra le quali Il buono, il brutto e il cattivo, Nuovo Cinema Paradiso, Mission, Giù la testa, C’era una volta il West, La leggenda del pianista sull’oceano, La Califfa e Il mio nome è Nessuno.

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