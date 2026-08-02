Seniores pronti a darsi battaglia per il Palio più ambito

Ed è arrivato il momento più atteso, quello della categoria seniores che mette in palio il drappo più ambito. La Morin, come sempre, esprimerà il suo verdetto inappellabile: chi trionferà sarà il campione del Golfo sino alla prossima edizione.

Canaletto e Fezzano sono le borgate che godono dei favori del pronostico, con i vogatori del Porto Venere pronti a sputare i polmoni per giocare il più brutto degli scherzi al traguardo.

Ma tutte le imbarcazioni sono qui per vincere, per coronare i sacrifici di un anno intero con la prestazione migliore possibile.

L’esito del 101esimo Palio del Golfo è ancora da scrivere, la disfida è aperta.

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