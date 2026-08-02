Taormina 2026 si avvicina: Martina Fanzon trionfa nella prima prova provinciale a Pieve di Teco

Pieve di Teco. Emozioni fortissime, talento da vendere e un borgo d’eccezione per palcoscenico. Ha preso ufficialmente il via da Pieve di Teco – uno dei borghi più belli d’Italia – la corsa verso la finalissima nazionale di “Una Ragazza per il Cinema” (Taormina 2026). La prima prova provinciale ha regalato spettacolo, decretando la prima grande finalista ufficiale: Martina Fanzon.

Una giornata da protagoniste tra storia, shooting e cinema. Le concorrenti in gara hanno vissuto un’esperienza totalizzante sin dalle prime ore del mattino. A partire dalle 10:00, le ragazze sono state le assolute protagoniste tra le vie storiche e i locali caratteristici del paese per una serie di shooting fotografici curati dallo Studio Fotografico Mario Rossello, per poi cimentarsi nelle prove all’interno di una cornice d’eccezione: il teatro più piccolo d’Europa.

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