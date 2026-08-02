Women Sailing Leaders premia la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro

Portofino. La vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport e alle Pari Opportunità Simona Ferro ha ricevuto questa mattina un riconoscimento da parte di Women Sailing Leaders, realtà nata con lo scopo di promuovere la parità di genere nel mondo dello sport e della vela in avvicinamento all’America’s Cup 2027 che si disputerà a Napoli.

L’evento si è svolto presso la sede dello Yacht Club Italiano a Portofino ed è inserito nel palinsesto della manifestazione “Gli inglesi in Liguria. The Enchanted Riviera”.

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