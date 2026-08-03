Al Premio Bancarella un riconoscimento per Susanna Musetti

Dieci anni di collaborazione culturale tra il Menotti Art Festival di Spoleto e la città di Pontremoli, nel segno della letteratura e del Premio Bancarella. Nell’ambito degli appuntamenti collaterali alla storica rassegna, è stata premiata anche Susanna Musetti, presidente del Premio Letterario Internazionale Sarzanae, con un riconoscimento per il suo impegno nella promozione della cultura e della letteratura. Il premio valorizza il lavoro svolto alla guida del concorso, giunto quest’anno alla sua XIV edizione e ormai punto di riferimento nel panorama nazionale. La cerimonia si è svolta nel corso del Salotto Letterario di Piazza della Repubblica, coordinato dal professor Luca Filipponi, che ha riunito scrittori, editori, artisti e rappresentanti del mondo culturale. Nel corso dell’iniziativa sono stati premiati anche numerosi autori e artisti provenienti da tutta Italia. Per Susanna Musetti il riconoscimento rappresenta anche un’anticipazione del Gran Galà delle Eccellenze, in programma il prossimo 12 dicembre al Teatro degli Impavidi di Sarzana. L’evento di Pontremoli sarà inoltre raccontato in uno speciale televisivo nazionale su Canale Italia e in diversi servizi dedicati sulle principali testate del settore letterario.

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