Al Premio Perioli con Antognoni e Angelozzi anche la musica di Braska

Sale l’attesa e cresce l’entusiasmo ad Arcola per il ritorno del Premio Perioli, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Mimma Rolla di Via Valentini. Un appuntamento imperdibile che unisce grande storia sportiva, memoria del territorio e intrattenimento musicale, ad ingresso rigorosamente gratuito.

​Grandissimo protagonista dell’edizione di quest’anno sarà Giancarlo Antognoni, indimenticabile bandiera della Fiorentina e campione del mondo con l’Italia nel 1982. Insieme a lui ci sarà Guido Angelozzi, attuale direttore sportivo dello Spezia: con lui si ripercorreranno i momenti chiave della storia aquilotta, a partire dalla storica impresa della prima, indimenticabile promozione in Serie A conquistata nell’agosto del 2020.

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