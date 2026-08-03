Alba in musica sul mare: il 9 agosto a Monterosso l’omaggio a Ludovico Einaudi

Il sole sorgerà sulle note di Ludovico Einaudi. Domenica 9 agosto, alle 6 del mattino, il Molo dei Pescatori di Monterosso farà da cornice al “Concerto all’Alba”, uno degli appuntamenti simbolo dell’estate nelle Cinque Terre, che quest’anno entra nel programma di FIVE – Il Festival Musicale delle Cinque Terre con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno.

Per questa prima edizione del festival, l’orchestra proporrà un tributo alle musiche di Ludovico Einaudi, con un organico composto da archi, pianoforte e percussioni. Un percorso sonoro studiato per accompagnare il sorgere del sole, trasformando uno degli scorci più affascinanti delle Cinque Terre in un palcoscenico naturale. “Il Concerto all’Alba è ormai una tradizione molto amata dell’estate – sottolinea il maestro Giacomo Loprieno –. Ogni anno centinaia di persone raggiungono Monterosso, soprattutto in treno, per vivere un’esperienza unica, dove la musica si fonde con il paesaggio. Quest’anno abbiamo scelto di dedicare il concerto a Ludovico Einaudi, con l’obiettivo di regalare al pubblico un viaggio musicale intenso e ricco di emozioni”.

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