Autista di una navetta aggredito nella notte: danni al mezzo, insulti e uno sputo in faccia

Un nuovo episodio di violenza ai danni di un conducente di trasporto pubblico si è verificato la scorsa notte durante il servizio di navetta per i parcheggi di interscambio. A denunciarlo sono le segreterie e le Rsa di Uiltrasporti e Cobas, che parlano di “ennesimo, gravissimo episodio di violenza e inciviltà”.

Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, durante il turno l’autista è stato inizialmente bersaglio di insulti da parte di tre individui, per poi assistere a un’escalation di aggressività quando hanno iniziato a colpire il mezzo con calci e pugni. La situazione è degenerata fino a un gesto particolarmente grave: uno sputo in pieno volto al conducente. La tensione si è dissolta solo con l’intervento delle forze dell’ordine.

“Siamo di fronte a una situazione che travalica ormai ogni limite di tollerabilità – dichiarano Uiltrasporti e Cobas -. Gli insulti quotidiani, i danneggiamenti e il carico di stress causato da un’utenza sempre più aggressiva e fuori controllo non possono più essere liquidati come semplici rischi del mestiere. Si tratta di una vera e propria emergenza di sicurezza pubblica”.

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