Baia Alassio Auxilium, svelata la rosa: spicca il colpo “Dido” Faedo, ritorna Luca Garibbo

La Baia Alassio Auxilium ha definito la rosa che prenderà parte al campionato di Promozione 2026/2027. Un organico costruito dalla società insieme al Direttore generale Daniele Taverna e al tecnico Enrico Sardo, con l’obiettivo di confermare il percorso iniziato nella passata stagione e proseguire sulla linea dell’equilibrio tra giocatori esperti e giovani del territorio. Dopo la salvezza conquistata da neopromossa nello scorso campionato, chiuso al nono posto, la formazione giallonera riparte da un gruppo in gran parte confermato e da alcuni nuovi innesti individuati per aumentare la competitività della squadra.

Tra i nuovi arrivi spicca Stefano “Dido” Faedo, elemento di esperienza e qualità che va a rinforzare l’organico a disposizione di mister Sardo. In attacco arriva Emanuele Trevisano, giocatore offensivo in grado di ricoprire sia il ruolo di punta centrale sia quello di esterno. Torna inoltre in giallonero Luca Garibbo, già protagonista con la maglia della Baia Alassio.

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