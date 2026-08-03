Bardineto è entrato a far parte dei siti storici dei Grimaldi in Italia

Domenica 2 agosto il Comune di Bardineto, in collaborazione con Andrea Carnino, giornalista e divulgatore storico-culturale e con il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, ha organizzato una commemorazione del suo legame con i Marchesi Del Carretto e i Grimaldi di Monaco.

L’evento, patrocinato dal Consiglio Regionale, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Bardineto, ha preso il via alle ore 10,30 con una S. Messa celebrata nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Successivamente i partecipanti e i gruppi storici hanno raggiunto in corteo il castello, dove si è tenuta una solenne cerimonia aperta dal discorso di Mario Basso, sindaco di Bardineto, il quale ha portato i saluti del Dott. Fulvio Gazzola, presidente dell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco in Italia e sindaco di Dolceacqua.

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