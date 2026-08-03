Carcere di Marassi da giorni senza linee telefoniche né centralino per un guasto, i sindacati: “Inaccettabile”

Genova. “Da giorni contattare il carcere di Genova Marassi è impossibile, il centralino dell’istituto è fuori servizio e le linee telefoniche, gestite da Fastweb, sono in tilt. Di fatto uno dei più complessi istituti penitenziari della Liguria è isolato”. A denunciare la gravissima situazione è Fabio Pagani, segretario della Uilfp Polizia Penitenziaria.

“È inaccettabile che un istituto che ospita circa 700 detenuti possa rimanere per giorni senza un regolare servizio telefonico, nell’indifferenza generale. Ancora più grave è che questa criticità fosse nota da tempo ai vertici dell’istituto, i quali hanno comunque lasciato la struttura per il periodo di ferie senza che il problema venisse risolto”, dice.

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