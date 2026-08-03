Case funerarie in Liguria, la proposta di legge del M5s: “Luoghi dignitosi per il commiato”

“Come M5S Liguria, abbiamo depositato in Consiglio regionale una proposta di modifica della legge regionale n. 15/2020 sulle attività funebri, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo sociale delle case funerarie e garantire a tutte le famiglie luoghi dignitosi, accoglienti e accessibili per il commiato ai propri cari”. Così, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, primo proponente dell’atto. La prima casa funeraria della Liguria sarà quella annunciata dalla Socrem.

“La qualità di una comunità si misura anche da come accompagna le persone nei momenti più difficili: per questo vogliamo riconoscere pienamente la funzione sociale delle case funerarie, assicurando standard omogenei, trasparenza e libertà di scelta per i cittadini. La proposta introduce requisiti regionali uniformi per le strutture, valorizza le sale del commiato aperte a riti civili, religiosi e laici, rafforza gli obblighi di trasparenza sulle tariffe e contrasta ogni forma di intermediazione nelle strutture sanitarie, a tutela delle famiglie e della libera concorrenza”, continua Giordano.

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