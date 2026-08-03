Centrale operativa 118, respinta la mozione di “Uniti per Albisola”. Scarone: “Nessuna presa di posizione a difesa del nostro territorio”

Albisola Superiore. In occasione del consiglio comunale del 30 luglio scorso, è stata portata in discussione e respinta a maggioranza la mozione presentata dal gruppo “Uniti per Albisola” con cui si chiedeva al Comune di esprimere “una posizione chiara contro la chiusura della Centrale Operativa del 118 di Savona”.

Una decisione che il gruppo di opposizione giudica “grave, perché la maggioranza, con questo suo voto, ha impedito al consiglio comunale di difendere un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio, mentre in altri Comuni del comprensorio savonese, nelle scorse settimane si è avuto un esito favorevole , incontrando una comunione di intenti tra maggioranze e minoranze nella difesa del presidio territoriale”.

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