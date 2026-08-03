Croce Bianca Santo Stefano: due nuove ambulanze e un mezzo per il trasporto di emoderivati

La Pubblica Assistenza Croce Bianca di Santo Stefano Magra rafforza il proprio parco mezzi con l’acquisto di due nuove ambulanze e di un’autovettura destinata al trasporto di emoderivati, un investimento importante che consentirà di garantire servizi sempre più efficienti e tempestivi a favore della comunità. “L’amministrazione comunale è da sempre al fianco della Croce Bianca– dichiara la sindaca Paola Sisti –. Il nostro sostegno non è mai mancato e si è tradotto anche in atti concreti, come la deliberazione con cui abbiamo disposto l’esenzione totale dal pagamento della TARI, riconoscendo l’assoluta importanza del servizio che questa storica realtà svolge quotidianamente per il nostro territorio». La sindaca sottolinea come il potenziamento dei mezzi rappresenti un valore aggiunto per tutta la cittadinanza, perché significa garantire interventi sempre più efficaci, sicurezza e una capacità di risposta ancora maggiore alle esigenze sanitarie e di assistenza. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i volontari della Croce Bianca – prosegue Paola Sisti –. Con il loro impegno, la loro professionalità e la loro generosità rappresentano un punto di riferimento insostituibile per la nostra comunità. Il tempo e le energie che dedicano ogni giorno agli altri sono un esempio di solidarietà e di senso civico che merita il massimo riconoscimento”.