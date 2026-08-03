Emergenza idrica, a Podenzana scatta il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi non essenziali

Limitazioni in vigore fino al 30 settembre: vietati irrigazione di orti e giardini, riempimento delle piscine e lavaggio delle auto Per tutelare le riserve idriche durante il periodo estivo il Comune di Podenzana ha disposto una limitazione al consumo di acqua potabile. L’ordinanza sindacale numero 15 del 29 luglio introduce il divieto di utilizzare l’acqua proveniente dagli acquedotti comunali per scopi diversi da quelli igienico-domestici. Il provvedimento riguarda l’intero territorio comunale e resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre. Nel dettaglio, non sarà possibile utilizzare l’acqua potabile per innaffiare orti e giardini, riempire piscine, lavare autoveicoli o per qualsiasi altro impiego considerato non indispensabile. L’amministrazione comunale invita i cittadini a utilizzare la risorsa idrica con responsabilità, ricordando come l’acqua rappresenti un bene prezioso e limitato, soprattutto nei mesi estivi caratterizzati da maggiori consumi e da una maggiore pressione sulle disponibilità degli acquedotti. Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sul sito istituzionale del Comune e all’albo pretorio.

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