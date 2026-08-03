Fabio Genovesi a LibrAria presenta “Mie magnifiche maestre”

Prosegue la rassegna letteraria promossa dal Comune di Lerici. Mercoledì 6 agosto, alle 21.30, in Largo Tarabotto, sarà protagonista lo scrittore Fabio Genovesi, che presenterà il suo ultimo libro Mie magnifiche maestre, edito da Mondadori. A dialogare con l’autore sarà Massimo Gualco. L’ingresso all’incontro è gratuito.

Nel volume, Genovesi ripercorre con il suo stile ironico e intenso il ricordo delle donne che hanno accompagnato la sua infanzia e la sua formazione a Forte dei Marmi. Attraverso i ritratti di Isolina, Benedetta, Gilda, Azzurra, Irene e Violetta prende forma un racconto che, partendo dalla dimensione familiare, affronta temi universali come la memoria, gli affetti e l’eredità lasciata dalle persone care. Un libro che intreccia leggerezza ed emozione, confermando la capacità dell’autore di raccontare la quotidianità con sensibilità e profondità.

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