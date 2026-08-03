Fauna marina, l’appello di Osa e Pai a residenti e turisti: “Non pescate, non raccogliete animali vivi: rispettiamo gli abitanti del mare”

Savona. “Almeno una decina di milioni di animali marini che vivono lungo gli 80 chilometri di costa della provincia di Savona vengono uccisi ogni estate da turisti e pescatori sportivi, in larga parte italiani, armati di canne da pesca, fucili subacquei, coltelli, arpioni, salai e fiocine”. Secondo il Partito Animalista Italiano (Pai) e l’Osservatorio Savonese Animalista (Osa), si tratta di “una strage annunciata che colpisce pesci, crostacei e molluschi già fortemente penalizzati dall’inquinamento, dalla diffusione della plastica, dalla pressione della pesca professionale e sportiva, dall’insufficiente recupero dei rifiuti presenti sui fondali e delle reti perse o abbandonate in mare”.

“In una situazione di crescente sofferenza degli ecosistemi marini, denunciata da anni dalla comunità scientifica e da numerosi organismi di ricerca nazionali e internazionali, la responsabilità non può essere scaricata soltanto sui cambiamenti climatici o su fattori globali. Anche i comportamenti individuali e le scelte politiche incidono direttamente sul futuro del mare”. Per questo Osa e Pai rivolgono un appello a residenti e turisti che frequentano le spiagge e le coste liguri: “Non pescate, non raccogliete animali vivi in acqua o sul bagnasciuga, insegnate ai vostri figli a rispettare granchi, meduse, stelle marine, conchiglie e pesci. Immergetevi armati soltanto di maschera e boccaglio e scoprite la straordinaria ricchezza della vita marina osservandola, fotografandola e rispettandola, senza trasformarla in un bersaglio”.

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