“Giù le mani dal nostro mare”: Marola porta la protesta anche sul campo di regata. Tre giornate di Palio, tre giornate di contestazione

Il Palio del Golfo numero 101 sta per andare in archivio con il suo carico di emozioni. Questa sera a partire dalle 21, in piazza Europa, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori delle tre categorie di voga e verrà svelato il nome della borgata vincitrice della sfilata.

Sarà l’epilogo di quattro giorni di eventi carichi di passione, ma anche di un’edizione che passerà alla storia come una delle più complicate, sia per le difficoltà organizzative sperimentate dal Comitato delle Borgate nel corso della stagione, sia per le proteste messe in campo dalla borgata di Marola per l’entrata in funzione della barriera anti intrusione della Marina militare nel varco della darsena Duca degli Abruzzi, chiudendo l’accesso al mare dalle 11.30 alle 14, dalle 16 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 8.30.

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