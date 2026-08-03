Il decano della Coppa Primo Maggio e l’ex corridore, consegnati i premi del Ceramista

Giuseppe Testa ha ricevuto il Premio “Il Ceramista”, promosso dall’U.C. Ponzanese e giunto alla terza edizione. Storico dipendente della Ceramica Vaccari, ex sindacalista e decano della Coppa Primo Maggio, Testa ha accolto il riconoscimento con emozione alla presenza della sindaca di Santo Stefano di Magra Paola Sisti.

Nel suo intervento, Testa ha ricordato con commozione alcune figure che non ci sono più e che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia del ciclismo locale: Dino Baldassini, per molti anni presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, i fratelli Giordano e Giuliano Matelli, Piero Spadaccini, prezioso sostenitore economico della manifestazione, e lo sportivissimo Remo Conti.

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