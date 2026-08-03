Il mercato immobiliare di Vado Ligure e Quiliano: la fotografia FIAIP Savona

Savona. I dati raccolti sul campo dagli associati FIAIP del Collegio Provinciale di Savona restituiscono una fotografia aggiornata e dettagliata del mercato immobiliare di Vado Ligure e Quiliano.

La rilevazione nasce dall’attività quotidiana degli agenti immobiliari, dalla loro presenza capillare sul territorio e dalla conoscenza diretta delle dinamiche che regolano domanda, offerta, valori immobiliari e compravendite. I dati presentati non derivano quindi soltanto da elaborazioni statistiche, ma dall’osservazione diretta del mercato e dall’esperienza maturata quotidianamente nell’attività di intermediazione immobiliare.

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