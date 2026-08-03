Il Palio in mostra, all’Archivio di Stato un viaggio unico tra immagini rare, filmati e modelli di imbarcazioni.

Un’ampia partecipazione di pubblico ha accompagnato l’inaugurazione della mostra “Da Festa del Mare a Palio del Golfo. Documenti e fotografie storiche 1923-1999”, appuntamento che apre ufficialmente il programma del 101° Palio del Golfo. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, la presidente del Comitato delle Borgate, Francesca Micheli, la direttrice dell’Archivio di Stato, Francesca Nepori, che ha sottolineato la collaborazione con il sistema culturale del Comune, e l’assessore al Palio Maria Grazia Frijia. L’esposizione, allestita nella sede dell’Archivio di Stato fino al 14 agosto, è stata realizzata in collaborazione con la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” del Comune della Spezia. Curata da Francesca Nepori e da Silvia Ferrari, ripercorre l’evoluzione della manifestazione remiera dalle prime Feste del Mare degli anni Venti fino al Palio del Golfo moderno, attraverso documenti d’archivio, carteggi, progetti originali, materiali audiovisivi e circa 70 fotografie storiche. Il percorso è arricchito anche da modelli in scala delle tradizionali imbarcazioni del golfo e da cimeli messi a disposizione dallo Studio Faggio Yacht Design, dall’Officina storica Aldo Carassale e dalla Capitaneria di Porto, offrendo uno spaccato della storia e dell’identità marinara spezzina. La mostra è visitabile a ingresso libero nella sede dell’Archivio di Stato, in via Garibaldi 47. Le aperture sono previste il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 17; per le visite guidate dedicate ai gruppi è richiesta la prenotazione.

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