“Istituire la Giornata dell’acqua e sensibilizzare gli studenti”, l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza a Savona

Savona. “Chiediamo al sindaco e alla giunta di continuare le azioni intraprese, e anche di voler prendere in considerazione le infinite possibilità derivanti da un consapevole utilizzo dell’Intelligenza Artificiale; di farsi promotore presso la cittadinanza, e in particolare i giovani, di apposite iniziative di comunicazione (anche nelle scuole), educazione e partecipazione volte a diffondere una cultura diffusa per un consapevole utilizzo di questo bene prezioso, configurando così uno strumento simbolico e culturale utile a promuovere una maggiore consapevolezza collettiva sulle sfide ambientali odierne e future; di istituire la “Giornata dell’acqua” con evento in piazza Sisto e con la collaborazione delle scuole cittadine”.

Sono queste le richieste presentate nell’ordine del giorno depositato in Consiglio Comunale a Savona, promosso dal Presidente Francesco Lirosi, e sottoscritto dai Capigruppo di maggioranza Alessandra Gemelli (Partito Democratico – Articolo 1), Marco Ravera (Sinistra per Savona), Massimiliano Carpano (Savona in Azione) e Marco Pozzo (RiformiAmo Savona): “Savona è chiamata a svolgere un ruolo attivo e responsabile nell’elaborazione di politiche urbane orientate alla sostenibilità ed alla resilienza”.

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