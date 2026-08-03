Levanto Music Festival ospita il talento Dmitry Yudin

Mercoledì 5 agosto alle ore 21.30 presso l’Auditorium dell’Ospitalia del Mare avrà luogo il concerto di pianoforte di Dmitry Yudin, vincitore del Concours Géza Anda Zürich 2024, in collaborazione con il Concours Géza Anda, GOG Giovine Orchestra Genovese e il Cervo Festival – Festival Internazionale di Musica da Camera. È il decimo evento della trentacinquesima edizione del Levanto Music Festival – Amfiteatrof e il terzo dei cinque che utilizzano la tradizionale location dell’Auditorium dell’Ospitalia del Mare, cuore pulsante della vita culturale levantese e di tante serate organizzate da Officine del Levante.

Dmitry Yudin ha iniziato i suoi studi musicali presso la Gnessins School of Music di Mosca sotto la guida di Lydia Grigoryeva. Nel 2024 ha conseguito il prestigioso Secondo Premio ex aequo al Concours Géza Anda di Zurigo, uno dei riconoscimenti più rilevanti per la nuova generazione pianistica internazionale.

Si è esibito in tutta la Russia e all’estero sia in recital solistici sia come solista con orchestra, collaborando con ensemble quali la Moscow Virtuosi Orchestra diretta da Vladimir Spivakov. Il concerto di Levanto lo vedrà eseguire composizioni di Bach, Poulenc, Griffes e Liszt. L’ingresso è libero e gratuito, come per tutti gli appuntamenti in programma.