Malori in spiaggia: due persone portate in ospedale, una donna ricoverata d’urgenza

Momenti di apprensione oggi a Marinella dove due persone, in momenti distinti della giornata si sono sentite male. In entrambi i casi è intervenuta la Pubblica assistenza di Sarzana, in forze con una postazione vicina al litorale per il periodo estivo. Il primo intervento è di questa mattina quando una donna si è sentita male mentre si trovava a riva. Immediato l’intervento dei bagnini e dei soccorritori. Le sue condizioni si sono rivelate serie ed è stata accompagnata in ospedale in codice rosso. Poche ore più tardi, attorno alle 17, un ragazzo ha accusato problemi respiratori. La Pubblica assistenza sarzanese gli ha prestato le prime cure ed è stato accompagnato in ospedale. Le sue condizioni risultavano in miglioramento.

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