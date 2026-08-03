Meteo Liguria, ancora tempo stabile e temperature oltre la media: inizio settimana senza novità

Liguria. Nessun cambiamento di rilievo per il meteo in Liguria oggi e nei prossimi giorni: per almeno tutto l’inizio della settimana il promontorio anticiclonico di matrice subtropicale continuerà a stazionare sul Mediterraneo centro-occidentale. Pertanto, anche sulla nostra regione, si rinnoveranno condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature superiori alle medie climatologiche sia di giorno che di notte. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi lunedì 3 agosto

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