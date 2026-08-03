Metropolitana, il Governo si impegna a trovare le risorse per risolvere il rebus Rivarolo

Genova. Il governo Meloni si impegna a trovare le risorse, circa 50 milioni di euro, per il cosiddetto “terzo binario” di Rfi indispensabile per rendere possibile il prolungamento della metropolitana da Canepari a Rivarolo. È quanto prevede il primo impegno dell’ordine del giorno del Pd al decreto Infrastrutture-Pnrr.

“Si tratta di un passaggio importante per sbloccare un’opera strategica per la città e per il suo sistema di mobilità: il terzo binario rappresenta infatti una condizione necessaria per poter procedere con l’estensione della linea metropolitana e rafforzare il trasporto pubblico locale nel ponente genovese”, spiegano i deputati dem liguri Valentina Ghio e Alberto Pandolfo.

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