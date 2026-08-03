Monterosso: Concerto all’alba nel segno di Ludovico Einaudi

Da Ufficio Stampa FIVE – Il Festival Musicale delle Cinque Terre

Sarà uno degli appuntamenti più emozionanti di “FIVE – Il Festival Musicale delle Cinque Terre” quello in programma domenica 9 agosto, alle ore 6.00, al Molo dei Pescatori di Monterosso al Mare, dove il sorgere del sole farà da cornice al “Concerto all’Alba” dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. «Il Concerto all’Alba sul Molo dei Pescatori è ormai diventato un appuntamento fisso e tra i più attesi dell’estate nelle Cinque Terre – spiega il Maestro Loprieno –. Ogni anno sono centinaia le persone che scelgono di raggiungere Monterosso, soprattutto in treno, per vivere questa esperienza unica, in cui la musica incontra uno degli scenari più suggestivi del nostro Paese. Questa volta, per la prima edizione del festival FIVE, abbiamo deciso di rendere omaggio a un grande compositore e pianista contemporaneo come Ludovico Einaudi, con un ensemble formato da archi, pianoforte e percussioni. Sarà un viaggio musicale intenso e coinvolgente, pensato per accompagnare il sorgere del sole e regalare al pubblico un momento di autentica emozione.»

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