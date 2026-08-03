Navetta nella serata della sfilata, Atc Esercizio risponde alle proteste. “Fermata del Camec sospesa e segnalata”

Atc Esercizio risponde al contributo del lettore che sabato mattina lamentava il mancato transito delle navette delle 23.41 e delle 00.11 dalla fermata del Camec, in via Gramsci, nella serata della sfilata. L’azienda di trasporto, manifestando rammarico per il disagio subito dall’utente, sottolinea però che nella serata di venerdì 31 luglio era in vigore un’ordinanza di mobilità emessa dal Comune della Spezia in concomitanza con la Sfilata delle borgate e che pertanto la fermata era stata soppressa. Atc Esercizio afferma che la soppressione era stata comunicata sul suo sito internet e che era stato affisso un avviso sulla fermata stessa.

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