Parco delle mura, Panarello rinuncia a ultimare il piano di espansione: esulta la Rete dei comitati

Genova. Dopo anni di battaglie che hanno visto fronteggiarsi soprattutto i comitati di ambientalisti e di quartiere, da una parte, e l’azienda Panarello e la ex amministrazione comunale di centrodestra, il gruppo dolciario ha deciso di rinunciare a portare a termine il piano di espansione avviato da tempo nella zona del Parco delle mura, sul versante bisagnino del Righi.

“Una straordinaria vittoria per la tutela del territorio e della legalità è stata sancita dalla recente sentenza a favore dei ricorrenti, che decreta lo stop definitivo al progetto di ampliamento industriale nell’area dei Forti di Genova”, dicono dalla Rete Genovese dei comitati, che comprende anche il comitato del Parco dei Forti e delle Mura di Genova.

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