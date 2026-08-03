Pievi, castelli e dimore storiche: tutte le aperture straordinarie tra la Spezia e la Lunigiana

Oltre i portali delle chiese, tra i cortili e i saloni delle dimore storiche, dentro le possenti mura di castelli e fortezze che dominano le valli della Lunigiana, sono ancora oggi custoditi tesori che raccontano le infinite storie di questa terra ricca di fascino. Nella nuova edizione di “Chiese, castelli e palazzi aperti in Lunigiana”, il calendario di aperture straordinarie e visite guidate ad offerta libera curato dall’Associazione di Turismo Responsabile Farfalle in Cammino, potrete scoprire o riscoprire borghi, pievi e castelli di tutta la Lunigiana storica.

Giunta alla sua XXI Edizione, l’iniziativa offre a turisti, appassionati e agli stessi lunigianesi l’occasione di scoprire le numerose bellezze che il territorio custodisce e che, per gran parte dell’anno, restano poco accessibili al pubblico. Quest’anno il calendario si amplia, con più di 20 appuntamenti da agosto a settembre, offrendo così due mesi ricchi di occasioni per conoscere e vivere il patrimonio storico, artistico e culturale della Lunigiana con visite guidate ad offerta libera.

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