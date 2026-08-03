Pontremoli, la Musica cittadina celebra gli “Amici di ieri, di oggi e di domani”

Sarà dedicato all’amicizia, alla memoria e al legame con la comunità il tradizionale concerto estivo della Musica cittadina di Pontremoli. L’appuntamento è per lunedì 10 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica, con la formazione diretta dal maestro Riccardo Madoni pronta a rinnovare una tradizione molto sentita. “Amici di ieri, di oggi e di domani” è il titolo scelto per una serata che vuole rendere omaggio a tutte le persone che negli anni hanno accompagnato il percorso della storica realtà musicale pontremolese: musicisti, collaboratori, sostenitori e appassionati che con la loro presenza hanno contribuito a costruire un patrimonio culturale condiviso. Un concerto pensato come un ideale filo tra passato, presente e futuro, attraverso il linguaggio universale della musica, per ricordare chi ha fatto parte del sodalizio e accogliere quanti continuano a sostenerne l’attività.

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