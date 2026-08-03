Rapallo: “Disagi bus per Montallegro, il Comune si sta muovendo”

Da ufficio stampa Comune di Rapallo

A seguito dei gravi disagi che stanno interessando il trasporto pubblico locale dell’intero Tigullio e nello specifico, per quanto concerne il territorio cittadino, la linea 892 diretta alla frazione di San Maurizio di Monti e al Santuario di N.S. di Montallegro, l’Amministrazione comunale di Rapallo si è attivata chiedendo formali chiarimenti ad AMT S.p.a. circa le cause dei disservizi e sulle azioni immediate che l’azienda intende adottare per ripristinare la regolare programmazione delle corse.

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