Rapallo: proiezione del capolavoro “La notte di San Lorenzo”

Giovedì 6 agosto ricorrono 81 anni dalla bomba atomica su Hiroshima, una vicenda tragica che la storiografia fatica ancora ad inquadrare: armi di sterminio di massa sganciate sui civili a guerra finita. Papa Leone XIV ha recentemente proposto nella Enciclica “Magnifica Humanitas”, il superamento del concetto di guerra giusta: “La guerra non è mai degna dell’uomo. Oggi è più che mai importante ribadire il superamento della teoria della guerra giusta”.
Per fermarci a pensare alla follia ingiustificabile della guerra, proponiamo la visione di un capolavoro, il film “La notte di san Lorenzo”, dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani, un’opera del 1982. Sarà proiettato sul sagrato di sant’Anna a Rapallo, giovedì 6 agosto alle ore 21. La proiezione è possibile grazie all’assistenza tecnica di Teknocongress che garantisce schermo, audio e video di alta qualità. Questa iniziativa ha ottenuto l’autorizzazione di “Rai – Cinema” che detiene i diritti del film ed è proposta dall’Ufficio per la pastorale della cultura della diocesi di Chiavari. Ci sono sedie a disposizione, ma se vuoi portati la tua da casa. Ingresso libero, nessuna raccolta, nessun cestino, nessuna offerta sarà richiesta o suggerita. Il sagrato è dotato di servizi igienici e ci sarà un piccolo rinfresco a disposizione. Dai, fermiamoci a pensare, insieme… e cominciamo noi per primi a smettere di fare guerre.