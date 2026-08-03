Regione, anticipazione del 100% alle aziende del Tpl: “Sostegno al servizio”

Regione Liguria rende stabile la misura che consente l’anticipo del 100% delle risorse alle aziende di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, per gli acquisti di nuovi mezzi o per il rinnovo delle infrastrutture fatti con fondi statali, in attesa che il ministero provveda al versamento degli stessi.

Questo l’importante provvedimento approvato dal Consiglio regionale, su iniziativa dell’assessore ai Trasporti Marco Scajola, all’interno del cosiddetto disegno di legge “Omnibus”. Nel 2025 l’anticipazione era già stata aumentata dal 50% al 100% per l’anno 2026. Ora viene confermata e consolidata senza limiti temporali.

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