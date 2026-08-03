Rete Ambiente Altro Turismo accolta in porto e Comune: “Assenti i gruppi di maggioranza”

Martedì 28 luglio la Rete Ambiente Altro Turismo, largamente rappresentata, ha incontrato, per 3 ore circa, il presidente dell’Autorità portuale Bruno Pisano, assieme alla segretaria Generale Federica Montaresi, all’ingegner Mirko Leonardi e Monica Fiorini. L’incontro si è svolto su richiesta della stessa Autorità portuale ed è servito a portare a conoscenza diretta i progetti in corso di realizzazione da parte dell’ente portuale e alle tempistiche di realizzazione. Si è parlato del nuovo molo crociere, della sua elettrificazione, del molo Garibaldi, e degli scali mercantili, delle operazioni di dragaggio, della fascia di rispetto. Il tema “Panigaglia” è stato citato con la consegna a Pisano del report di Vittorio Gasparini da parte dell’autore stesso.

Pisano ha evidenziato come con la realizzazione del nuovo molo crociere ci sarà già elettrificazione dello stesso, con la possibilità già da inizio 2028 per le navi di spegnere i motori. Lo stesso dicasi per il molo Garibaldi, dove sono in corso i lavori per il possibile attracco elettrificato di una sola nave a partire dal 2027 per il momento con 10 MW a disposizione. Tempi più lunghi invece per ciò che riguarda l’elettrificazione delle banchine commerciali, che necessita di una “centrale di appoggio”, complessiva anche dei fabbisogni dei moli passeggeri, per un totale di 110 MW.

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