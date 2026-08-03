Riva Trigoso: Bagnun, i volontari tradiscono le acciughe, scelgono scampi e gamberi

I protagonisti della 66esima Sagra del Bagnun svoltasi il 18 luglio scorso, hanno festeggiato l’ottimo risultato con 4.800 piatti distribuiti gratuitamente. In trasferta a Sestri presso il ristorante dell Hotel Due Mari hanno “tradito” le acciughe per i corzetti preparati secondo un’antica ricetta della famiglia Cerruti, e la super grigliata di scampi e gamberi oltre all’immancabile dolce della casa. Nel discorso di presentazione il presidente Franco Po, il vice Sandro Farina e il direttore generale Roberto Trinca hanno ringraziato il Comune per i locali concessi ad uso magazzino, poi il presidente regionale Marco Bucci per la sua vicinanza al Comitato organizzatore, quindi la Camera di Commercio di Genova, la Città Metropolitana, Mediaterraneo Servizi per la fornitura delle attrezzature e infine la società “Mare Mosso” di Casarza per il supporto tecnico nella gestione delle acciughe.

Nella foto di Francesca Garibotto la cena dei volontari dell’ Associazione Bagnun di Riva Trigoso

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