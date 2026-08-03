Sagra del Nostralino 2026: a Ranzi la tradizione riscrive il futuro tra sapori, musica e innovazione

Da lunedì 10 a venerdì 14 agosto torna a Ranzi, sulle alture di Pietra Ligure, la Sagra del Nostralino, una delle manifestazioni gastronomiche più longeve e partecipate della Liguria. Un appuntamento che da oltre sessant’anni continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità, trasformando per cinque sere il bosco del Colle della Madonnina in un luogo dove sapori, musica e convivialità si incontrano.

Nata nel lontano 1962 come un’autentica e semplice festa contadina dedicata al vino locale, la Sagra del Nostralino si prepara a vivere la sua edizione 2026 dal 10 al 14 agosto. Per cinque serate consecutive, lo splendido bosco del Colle della Madonnina a Ranzi, frazione collinare di Pietra Ligure, tornerà a essere il teatro di una delle manifestazioni enogastronomiche più longeve, amate e partecipate dell’intera regione. Percorrendo la suggestiva strada panoramica che sale tra argentei uliveti e i profumi della macchia mediterranea, si raggiunge un prato incastonato nel verde che si spalanca sul mare. È qui che la convivialità della tradizione incontra una visione organizzativa all’avanguardia. Il successo ultra-sessantennale della Sagra si fonda sul costante impegno dei volontari del Circolo Giovane Ranzi, abili custodi di una memoria storica capace di rinnovarsi continuamente.

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