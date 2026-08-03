Savona, chiude l’edicola di piazza Sisto IV: “Non ce la faccio più, i costi sono troppo alti”

Savona. Un’altra edicola si prepara ad abbassare definitivamente la serranda. Il prossimo 31 agosto chiuderà l’edicola di piazza Sisto IV, nel cuore di Savona, gestita dal trentenne Samuele Merello, che aveva rilevato l’attività nell’aprile del 2022 con la speranza di darle un futuro.

Una scelta sofferta, maturata dopo mesi di difficoltà economiche e legata soprattutto all’aumento dei costi di gestione e al continuo calo delle vendite dei giornali cartacei. Una situazione che accomuna molte edicole italiane e che, anche a Savona, continua a impoverire il tessuto commerciale del centro cittadino.

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