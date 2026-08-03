Momenti di paura ieri mattina nelle acque di Marinella, dove due sorelline di origine bengalese hanno rischiato di essere trascinate al largo dalla corrente prima di essere salvate grazie all’intervento di un bagnante di 60 anni, H.F.

L’uomo si trovava in mare per un bagno quando ha notato le due bambine in difficoltà. Una delle due, di 9 anni, indossava un salvagente, ma non riusciva comunque a contrastare la forza della corrente che la spingeva verso il mare aperto. La sorella maggiore, di circa 12 anni, si trovava in una situazione ancora più critica e non riusciva più a tornare verso riva.

La corrente e il moto ondoso rendevano difficile l’avvicinamento anche per chi tentava di intervenire. Fatmir, dopo aver raggiunto le bambine con fatica, si è posizionato alle spalle della sorella maggiore permettendole di aggrapparsi al salvagente dell’altra bambina. Poco dopo è arrivato anche il bagnino, completando le operazioni di recupero.

Dopo il salvataggio l’uomo ha accusato un malore dovuto allo sforzo e alla tensione del momento, ma le condizioni non hanno destato preoccupazione. Sul posto alcune persone hanno ringraziato l’uomo per il suo intervento. Un signore presente sulla spiaggia gli ha raccontato di aver provato a intervenire, ma di non essere riuscito ad avvicinarsi a causa della forza della corrente.

The post Sorelline in difficoltà a Marinella: bagnante sfida la corrente e le salva appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com