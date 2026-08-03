Tegola Cannavò: infortunio muscolare, si ferma per più di un mese

Una brutta notizia a poco più di dieci giorni dall’inizio della stagione. Lo Spezia perde per infortunio Kevin Cannavò, che era uscito dopo circa di dieci minuti dal suo ingresso in campo nell’amichevole disputata sabato al centro sportivo dell’Empoli. L’esterno ha subito una lesione miotendinea prossimale del muscolo bicipite femorale destro che lo terrà lontano dal campo per poco più di un mese, facendogli così saltare sicuramente l’esordio in Coppa Italia contro la Torres ma anche la prima di campionato contro il Grosseto e le sfide con Campobasso e probabilmente Sambenedettese. Possibile, a livello di tempistica, un rientro con il Livorno, ma per i tempi di recupero sarà importante capire la reazione del calciatore in queste settimane di terapie. Un problema per mister Turati che perde quello che è l’esterno destro titolare nel suo attacco.

Non preoccupano invece le condizioni degli altri acciaccati, che hanno saltato la sfida di Empoli. Sia Kevin Bright che Alessandro Cardinali sono alle prese con un lieve affaticamento muscolare, così come Ales Mateju, che resta comunque sul mercato. In fase di recupero anche Jonathan Spedalieri, che con l’Empoli è sceso in campo ma non al meglio della condizione, visti i carichi di queste prime settimane di preparazione.

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